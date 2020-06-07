من الانفصال عن حسام حبيب إلى شائعة الإصابة بـ كورونا.. تفاصيل 72 ساعة عصيبة في حياة شيرين عبد الوهاب

شهدت الساعات الـ72 الماضية جدلا كبيرا حول حياة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، بدء من أنباء انفصالها بشكل أولي على خلفية مشاجرة امتدت إلى الإشتباك بالأيدي.
شقيق شيرين عبد الوهاب ينفي
كانت الأنباء المتداولة أشارت إلى تدخل الفنان أحمد سعد بين الثنائي شيرين وحسام لمحاولة إنهاء الخلافات.
حقيقة الإصابة بـ كورونا
وقبل ساعات نشر أحد المواقع العربية تلميات لإصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب بـ فيروس كورونا المستجد، ولم يقدم دليلا واضحا حول إيجابية أو سلبية حالتها.
وعلى الفور سارع شقيق شيرين عبد الوهاب على نفي الأمر، مشيرا إلى أنه وجميع أفراد عائلته يتمتعون بصحة جيدة، وأن هناك من يتربص بـ شيرين خلال الأيام الماضية.
حقيقة الإصابة بـ كورونا
وقبل ساعات نشر أحد المواقع العربية تلميات لإصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب بـ فيروس كورونا المستجد، ولم يقدم دليلا واضحا حول إيجابية أو سلبية حالتها.
وعلى الفور سارع شقيق شيرين عبد الوهاب على نفي الأمر، مشيرا إلى أنه وجميع أفراد عائلته يتمتعون بصحة جيدة، وأن هناك من يتربص بـ شيرين خلال الأيام الماضية.
أغنية مش قد الهوى