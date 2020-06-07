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فن

من الانفصال عن حسام حبيب إلى شائعة الإصابة بـ كورونا.. تفاصيل 72 ساعة عصيبة في حياة شيرين عبد الوهاب

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:26 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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نبيل العدوى
شهدت الساعات الـ72 الماضية جدلا كبيرا حول حياة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، بدء من أنباء انفصالها بشكل أولي على خلفية مشاجرة امتدت إلى الإشتباك بالأيدي.

شقيق شيرين عبد الوهاب ينفي 
ونفى محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخبار المتداولة عن وقوع مشادة بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب وتدخل المطرب أحمد سعد بينهما.


وكتب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويارب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيله كورونا ونخلص منه يارب".

حسام حبيب يجدد النفي
و نفى حسام حبيب، وجود أي خلافات بينه وبين زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي إنتشرت على جميع مواقع التواصل الأجتماعي. 

وقال حسام حبيب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : انا كتبت تويته و مسحتها احتراما للساده الصحفيين الشرفاء اما الاشخاص التانيه مدعيين الصحافه فحسبي الله و نعم الوكيل اتقو الله ان تخوضو في اعراض الناس موتو بغيظكم".

أحمد سعد يتهرب 
من جانبه أغلق الفنان أحمد سعد هاتفه في محاولة منه لعدم الإنزلاق للتعليق على الأمر، وعاد بعد ذلك لنشر صورة مع الثنائي وعلق أحمد سعد على الصورة قائلا: "اصحابي وحبايبي".

كانت الأنباء المتداولة أشارت إلى تدخل الفنان أحمد سعد بين الثنائي شيرين وحسام لمحاولة إنهاء الخلافات.

حقيقة الإصابة بـ كورونا
وقبل ساعات نشر أحد المواقع العربية تلميات لإصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب بـ فيروس كورونا المستجد، ولم يقدم دليلا واضحا حول إيجابية أو سلبية حالتها.

وعلى الفور سارع شقيق شيرين عبد الوهاب على نفي الأمر، مشيرا إلى أنه وجميع أفراد عائلته يتمتعون بصحة جيدة، وأن هناك من يتربص بـ شيرين خلال الأيام الماضية.


أغنية مش قد الهوى
وفي سياق آخر حققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة بعد فترة من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بـ شيرين على موقع "يوتيوب".

يذكر أن أحدث ألبومات شيرين عبد الوهاب، ألبوم "نسّاي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وتضمن العديد من الأغاني كان من بينها "كلام عينيه"، و"حُبه جنة"، و"الكدابين"، وغيرها.
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