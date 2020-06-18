وشم الجمجمة والعقرب.. دليل كامل لرسومات تاتو الرجال

وشم صغير

الحجم الأكبر لا يعني ان الوشم دائمًا أفضل.. يمكن عمل تصميمات الوشم الصغيرة والتي لا تطغى على شخصيتك أو أسلوبك.

وشم القبائل

بفضل جذورهم القديمة ، كان الوشم القبلي لفترة طويلة رمزًا للقوة والقوة. تتميز بأنماط جريئة ومتشابكة ، كما أنها ملفتة للنظر بشكل رائع.

وشم الحيوان

يعد الوشم الحيواني مثاليًا لنقل مجموعة من المعاني، مثل القوة والحرية والقوة والولاء، ومن أبرز أشكاله الطيور والنمور والذئاب والفيلة والأسود والمخلوقات الأسطورية مثل التنين والعنقاء.

وشم الملاك

قد تعتقد أن الملائكة حقيقيون أو قد تقدر رمزيتهم في كلتا الحالتين، يمكن أن تكون كتابة أحد هذه الشخصيات الدينية على جسدك فكرة ممتازة.





وشم الريشة

الوشم ذو الريش أكثر الوشم المرغوب للرجال، لمظهرها الرائع، وغنية بالرمزية الثقافية.









وشم التاج

وشم التاج يمكن أن يجعل الرجل يشعر وكأنه ملك لذا.





وشم السيارة

كان الرجال مهووسين بالسيارات منذ اختراعها.. هناك الكثير من وشم السيارات الممتازة.





وشم العائلة

نظرًا لأهميتها الخاصة ، فإن الوشم العائلي سيكون دائمًا الخيار المفضل وفيه تعبير عن الحب والانتماء، ويأتي هذا الوشم بأشكال عديدة ، بما في ذلك الأسماء والاقتباسات التي تركز على الأسرة والصور الشخصية.





وشم العقرب

العقرب وشم محبوب من قبل العديد من هواة الوشم لطبيعته المليئة بالحيوية وروحه القتالية وارتباطه بعلامة برج العقرب.





الوشم الإسم

يمكن أن يكون الوشم الاسم خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يرغبون في إظهار حبهم للزوج أو الأخ أو الطفل أو الصديق، وما إلى ذلك.. ويتميز العديد من وشم الأسماء بالخط والزخارف المتصلة الرائعة.





وشم الكتف

يمكن أن يكون وشم الكتف جذابًا للغاية وباردًا. كما أن الشكل المستدير الفريد للكتف يسمح ببعض التصميمات الفنية والفريدة بجدية.





وشم الساعد

عندما يتعلق الأمر بوشم الساعد، فإن خياراتك واسعة، ولكن تذكر أن كل ما تحصل عليه سيكون معروضًا عندما ترغب في ارتداء قميص أو قميص بأكمام قصيرة.





الوشم الداخلي للمعصم

يمكن أن يكون وشم المعصم الداخلي خفيًا بشكل أنيق بالإضافة إلى ذلك ، فإن المساحة الصغيرة تتناسب تمامًا مع مجموعة متنوعة من التصاميم الرائعة ، مثل العيون والحروف الأولى والرموز .