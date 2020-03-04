AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تريد إزالته.. قصة تاتو ندمت بريتني سبيرز على رسمه

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:23 ص
بريتني سبيرز
بريتني سبيرز
Advertisements
شروق ابراهيم
كشفت النجمة العالمية بريتني سيبرز عن رغبتها في إزالة تاتو رسمته في معصم يدها اليسرى من اجل زوجها السابق ووالد طفليها مغني الراب كيفن فيدرلاين. 

ونشرت بريتني سيبرز صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تكشف عن التاتو معلقة :" أصبحت لا احب حبر هذا التاتو هل تظنوا ان أقوم بحذفه".   

وسبق لبريتني الزواج مرتين وأنجبت طفلين وهما شون وجايدن، وكانت آخر زيجة لها عام 2007.

ودخلت بريتني سبيرز - 37 عاما، في علاقة مع سام أصغري – 24 عاما، بعد أن التقت به في كواليس كليبها Slumber Party في 2016، ولم يتأثر الثنائي بفارق العمر (13 عامًا) بينهما.

تريد إزالته.. قصة تاتو ندمت بريتني سبيرز على رسمه
تريد إزالته.. قصة تاتو ندمت بريتني سبيرز على رسمه
تريد إزالته.. قصة تاتو ندمت بريتني سبيرز على رسمه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أبيض .. شاهد| بريتني سبيرز ترقص في الكريسماس

صدمة لجمهور كيم كارداشيان بسبب صورة من طفولتها

مقتل مغني راب شهير بالرصاص داخل منزله .. تفاصيل

بعد العثور عليه مقتولا في شقته.. من هو مغني الراب بوب سموك

بصور رومانسية.. بريتني سبيرز تحتفل بعيد ميلاد حبيبها الإيراني سام اصغاري

ترشيحاتنا

طاجيكستان تمنع صلاة الجمعة

ارتفاع حصيلة ضحايا ومصابي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

ساعته بـ 500 دولار.. حكاية مليكة أشهر شيميل مع الأثرياء العرب بالجيزة

محمد إبراهيم يكشف سر استغناء الزمالك عنه لـ المقاصة.. فيديو

الكاساتا ولامؤخذة .. اِعرف معانا أشهر أكلات بورسعيد.. فيديو

مرتضى وممدوح عباس سبب عدم انضمامي للزمالك.. شبانة يكشف عن خطوته المقبلة.. فيديو

AdvertisementS

الحل مصري.. مجدي بدران:١٠ مستشفيات في ووهان بالصين تعالج كورونا بعلاج الملاريا المصري ونسبة الشفاء ٧٦٪.. فيديو

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك

ساعته بـ 500 دولار.. حكاية مليكة أشهر شيميل مع الأثرياء العرب بالجيزة

مش انت اللى تتجوزها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفتح النار مجددا على أحمد العوضى

هو أنا شفت راجل.. حقيقة رد أحمد العوضي على شقيق ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

صابر والعشاء الأخير.. قاتلة زوجها بالقليوبية : حياتى كانت ضرب وإهانة وذل

نجم الأهلي بديل حجازي في منتخب مصر.. تفاصيل

فيديو ساخر.. مي كساب: «آدي آخرة القعدة من غير شغل يا نقابة»

أخبار الرياضة | شوبير يعلن سر غياب رمضان صبحي الطويل.. النقاز يهاجم مرتضى منصور.. فيفا يعمق جراح ليفربول

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتشجيع من عائلته.. طفل 11 عاما يقود سيارة والشرطة توقفه.. تفاصيل

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم.. صور