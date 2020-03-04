تريد إزالته.. قصة تاتو ندمت بريتني سبيرز على رسمه

كشفت النجمة العالمية بريتني سيبرز عن رغبتها في إزالة تاتو رسمته في معصم يدها اليسرى من اجل زوجها السابق ووالد طفليها مغني الراب كيفن فيدرلاين.





ونشرت بريتني سيبرز صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تكشف عن التاتو معلقة :" أصبحت لا احب حبر هذا التاتو هل تظنوا ان أقوم بحذفه".





وسبق لبريتني الزواج مرتين وأنجبت طفلين وهما شون وجايدن، وكانت آخر زيجة لها عام 2007.





ودخلت بريتني سبيرز - 37 عاما، في علاقة مع سام أصغري – 24 عاما، بعد أن التقت به في كواليس كليبها Slumber Party في 2016، ولم يتأثر الثنائي بفارق العمر (13 عامًا) بينهما.



