فاطمة كامل تخوض أولى التجارب السينمائية بـ الكاهن

أعلنت الممثلة الشابة فاطمة كامل، خوضها أول تجاربها السينمائية بعد أن نجحت في مجال الفاشون والأزياء على مدار 6 سنوات، حيث انضمت لأسرة فيلم "الكاهن" للفنان هاني سلامة ، الذي ينتمي إلى فئة أفلام الرعب الممزوجة بالأكشن.





«الكاهن» من بطولة هاني سلامة ودرة ومحمد ممدوح، وعدد من الوجوه الشابة من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، ومن المتوقع أن يتم عرضه في سباق عيد الأضحى.



