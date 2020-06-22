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فن

أحلي هدية في العالم.. شاهد مفاجاة أولاد كريم فهمي في عيد الأب

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:51 ص
كريم فهمي
كريم فهمي
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ميرنا محمود
شارك الفنان كريم فهمي ، جمهورة بصورة جديدة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث تضمنت الصورة رسالة ورسمة بخط الايد مقدمة له من ابنائه كامليا ونعومي. 

 وعلق كريم فهمي على الصورة قائلا: احلي هدية في العالم من كامليا و نعومي 

يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

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"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة  ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

يشار أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، أحمد فتحي.
أحلي هدية في العالم.. شاهد مفاجاة أولاد كريم فهمي في عيد الأب
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