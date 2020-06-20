بعد تاتو كريم فهمي .. متابعة ترسم اسمها على ذراع زوجها وتعلق: حضرتك كدا مبسوط

شارك الفنان كريم فهمى جمهوره فيديو كوميدي لإحدى متابعيه عبر خاصية الاستوري عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"





ظهرت إحدى متابعيه وهي ترسم تاتو على ذراع زوجها بأسمها تقليدا له، وكتبت معلقا : حضرتك كدا مبسوط.





وظهر فى الصورة بـ تاتو جديد على ذراعه باسم زوجته دانا . وكتب على الصورة :" دانا إلى الأبد". يذكر أن نشر الفنان كريم فهمى صورة جديدة ،





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وكان آخر أعمال كريم فهمي مسلسل "ونحب تاني ليه" ، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.





"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث الم مسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.