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أخبار العالم

إيران تسجل 2445 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة.. والإجمالي يقترب من 210 آلاف

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:32 م
إيران تسجل 2445 إصابة
إيران تسجل 2445 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت إيران اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 209970 حالة، بعد تسجيل 2445 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت "سادات لاري" أنه تم الإبلاغ عن وفاة 121 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ويصل بذلك عدد المتوفين في إيران إلى 9863 شخصًا.

وأوضحت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية أن هناك 2846 حالة من إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد في وضع حرج.

وأشارت الى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 169 ألفا و160 شخصا إلى الآن.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن مليونا و475 ألفا و331 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.

وفي وقت سابق، قالت جامعة البرز للعلوم الطبية في إيران: "لقد دخلنا الذروة الثانية للتفشي، عدد القتلى في المستشفى والوفيات آخذ في الازدياد. الموجة الثانية من الصعب السيطرة عليها".

ووفق معارضين إيرانيين فقد وصل عدد ضحايا الفيروس في 334 مدينة في إيران، إلى رقم مرعب هو  53900 ألف قتيل على عكس ما تعلنه الحصيلة الرسمية. 
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