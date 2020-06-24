تحذير قوي من الأمم المتحدة إلى العراق بشأن فيروس كورونا

وجهت الأمم المتحدة تحذيرا قويا للعراق من التهاون والاستهتار بفيروس كورونا، وأكدت أن "الثمن سيكون باهظا".





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، إن "العراق تمكن من تحمل الأشهر الأولى بعد تفشي كورونا في العالم، لكن التهاون مع الفيروس سيكون ثمنه باهظا".





وتابعت بلاسخارت: "نتوجه إليكم اليوم في وقت حرج برسالة بسيطة ولكنها عاجلة، وهي أن نظل ملتزمين بمحاربة انتشار فيروس كورونا على كافة المستويات، وبشكل أساسي من خلال الإجراءات الفردية لكل شخص منا"، مضيفة: "نحيي العمل الدؤوب والشجاعة الهائلة والتضحيات التي يقدمها العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين بذلوا كل ما لديهم، حتى حياتهم، للمساعدة في حمايتنا من الجائحة، كما نتقدم بالتعازي لكل من فقدوا أحباءهم بسبب هذا المرض".





وأكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق أن "السلطات الصحية المحلية والإقليمية والوطنية وكذلك أصدقاء العراق وشركاءه، حذروا طوال الوقت من أن التهاون سيكون باهظ الثمن".





واستطردت: "لا يمكننا المبالغة في خطورة الموقف، لكن الخوف والمعلومات المضللة لا يقلان خطورة، لذا علينا أن نقاوم بشجاعة ومعلومات سليمة ونصائح عملية وانضباط جماعي".





وأوضحت بلاسخارت أن العراق سوف يتجاوز ذلك من خلال انضباط الفرد والرغبة في البقاء على اطلاع من مصادر المعلومات الموثوق بها والجهود الحثيثة للجميع.



