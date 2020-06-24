AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحذير قوي من الأمم المتحدة إلى العراق بشأن فيروس كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:33 م
تحذير قوي من الأمم
تحذير قوي من الأمم المتحدة إلى العراق بشأن فيروس كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
وجهت الأمم المتحدة تحذيرا قويا للعراق من التهاون والاستهتار بفيروس كورونا، وأكدت أن "الثمن سيكون باهظا".

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، إن "العراق تمكن من تحمل الأشهر الأولى بعد تفشي كورونا في العالم، لكن التهاون مع الفيروس سيكون ثمنه باهظا".

وتابعت بلاسخارت: "نتوجه إليكم اليوم في وقت حرج برسالة بسيطة ولكنها عاجلة، وهي أن نظل ملتزمين بمحاربة انتشار فيروس كورونا على كافة المستويات، وبشكل أساسي من خلال الإجراءات الفردية لكل شخص منا"، مضيفة: "نحيي العمل الدؤوب والشجاعة الهائلة والتضحيات التي يقدمها العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين بذلوا كل ما لديهم، حتى حياتهم، للمساعدة في حمايتنا من الجائحة، كما نتقدم بالتعازي لكل من فقدوا أحباءهم بسبب هذا المرض".

وأكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق أن "السلطات الصحية المحلية والإقليمية والوطنية وكذلك أصدقاء العراق وشركاءه، حذروا طوال الوقت من أن التهاون سيكون باهظ الثمن".

واستطردت: "لا يمكننا المبالغة في خطورة الموقف، لكن الخوف والمعلومات المضللة لا يقلان خطورة، لذا علينا أن نقاوم بشجاعة ومعلومات سليمة ونصائح عملية وانضباط جماعي".

وأوضحت بلاسخارت أن العراق سوف يتجاوز ذلك من خلال انضباط الفرد والرغبة في البقاء على اطلاع من مصادر المعلومات الموثوق بها والجهود الحثيثة للجميع.

وسجل العراق أكثر من 43 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد عن 1200 حالة وفاة، منذ تفشي الفيروس في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترحيب أممي بحكومة مصطفى الكاظمي في العراق

عالم بريطاني يكشف ثمن علاج فيروس كورونا

ترشيحاتنا

استيقظت من النوم بعد طلوع الشمس هل أصلى الصبح فقط أم السنة أولا ثم الصبح؟ البحوث الإسلامية يوضح

«الموزة والغطاسة والمقلوبة».. شاهد أغرب سيارات العالم

نزيف في المخ.. مخاطر تناول الأسبرين بشكل عشوائي.. شاهد

مصر لن تقبل.. البرلمان الفرنسي: أردوغان سيقود الحرب في ليبيا إلى الجنون

تشارليز ثيرون تسب ستيفن سيجال بسبب واقعة تحرش بالنساء.. تفاصيل

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب اليوم

بعد مصر.. السودان يلوح باللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

أنا وحيد بعد موت سارة حجازي.. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي

فى ١٥ دقيقة.. علاج الإمساك بجنيه واحد

بالتفاصيل.. أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم ومصيره الفترة المقبلة

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«الموزة والغطاسة والمقلوبة».. شاهد أغرب سيارات العالم

بفستان أنيق .. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

حالة غامضة.. سيدة تكتسب مهارة لا تصدق بعد فقدانها القدرة على التحدث لشهرين