الرئيس الفلسطيني يرفض الرد على مكالمة وزير الخارجية الأمريكي

كشفت وسائل إعلام عبرية عن رفض الرئيس الفلسطيني محمود عبات تلقي مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الأيام الأخيرة.





وذكرت قناة "كان" العبرية أن ذلك الرفض من الرئيس الفلسطيني؛ جاء بعد أن كانت هناك اتصالات مكثفة لترتيب المكالمة، قبل بدء المحادثات في البيت الأبيض حول "مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية".





وأوضحت أن السلطة الفلسطينية رفضت وساطة من الاستخبارات الأمريكية لفتح محادثات مع إدارة ترامب.



