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أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يرفض الرد على مكالمة وزير الخارجية الأمريكي

السبت 27/يونيو/2020 - 11:02 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام عبرية عن رفض الرئيس الفلسطيني محمود عبات تلقي مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الأيام الأخيرة.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن ذلك الرفض من الرئيس الفلسطيني؛ جاء بعد أن كانت هناك اتصالات مكثفة لترتيب المكالمة، قبل بدء المحادثات في البيت الأبيض حول "مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية".

وأوضحت أن السلطة الفلسطينية رفضت وساطة من الاستخبارات الأمريكية لفتح محادثات مع إدارة ترامب.

كما كشفت القناة عن رسالة تهديد من فلسطين إلى إسرائيل، حيث أبلغت السلطة الفسطينية، مسؤولين أوروبيين وأميركيين أنه في حال أقدمت إسرائيل على أي خطوة للضم؛ سيتم حل السلطة وتسليم الأسلحة للجيش الإسرائيلي، وعدم صرف الراوتب ولن تكون هناك حكومة فلسطينية.
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