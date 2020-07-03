بتوب منقط بالأسود.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وأثارت هنا الزاهد الجدل من خلال ظهورها بإطلالة جريئة مرتدية توب مكشوف الاكتاف باللون الابيض المنقط بالاسود مكشوف البطن، ونسقت معه جيب اسود شيفون.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هنا الزاهد فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.
وتركت شعرها الذهبى الطويل منسدلا بطريقة الكيرلي الطبيعي الذى يبرز جمال أنوثتها.
يذكر أن هنا الزاهد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجوم الفن من بينهم أحمد حاتم وحنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.