بتوب منقط بالأسود.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هنا الزاهد فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.

يذكر أن هنا الزاهد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجوم الفن من بينهم أحمد حاتم وحنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.