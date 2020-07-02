هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد





وظهرت هنا الزاهد فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون كاجوال جمع بين الأسود و الأبيض و الأصفر و نسقت معه سترة قطنية باللون الأسود الذى لا يحمل أى نقوشات وذا أكمام مكشوفة.





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واكملت هنا الزاهد اطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات و العصرية و البسيطة وغير المبالغ فيها، وظهرت بنظارة شمس سوداء و غير تقليدية.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها الأشقر الكيرلى المنسدل على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعى.