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مرأة

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:11 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بـ stories جديدة من احدث ظهور لها.

وظهرت هنا الزاهد فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون كاجوال جمع بين الأسود و الأبيض و الأصفر و نسقت معه سترة قطنية باللون الأسود الذى لا يحمل أى نقوشات وذا أكمام مكشوفة.

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واكملت هنا الزاهد اطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات و العصرية و البسيطة وغير المبالغ فيها، وظهرت بنظارة شمس سوداء و غير تقليدية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها الأشقر الكيرلى المنسدل على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعى.
هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد
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