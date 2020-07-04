برلماني: عودة رحلات الطيران لشرم الشيخ والغردقة بداية لاستعادة السياحة العالمية

أكد النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان استقبال مطارى شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء والغردقة بمحافظة البحر الأحمر لعدد من الطائرات التى تحمل على متنها عدد من سياح العالم هو مؤشر ايجابي لعودة السياحة العالمية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.





وقال " المسعود " فى بيان له أصدره اليوم أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اختيار محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح لبدء عودة السياحة العالمية لمصر هو اختيار طبيعى لان محافظى هذه المحافظات من انجح المحافظين فى الاهتمام بتشجيع السياحة المصرية مؤكدا انه لولا انتشار فيروس كورونا عالميا لكانت هذه المحافظات خاصة كل من محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر من اهم المناطق على مستوى العالم الجاذبة للسياح من مختلف دول العالم.



