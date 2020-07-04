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فن

من أجل حب الأحمر.. هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى بإطلالة أنيقة

السبت 04/يوليه/2020 - 05:33 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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محمد بدران
شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" 


وظهرت هنا الزاهد برفقة دانيا البناوى، زوجة الفنان كريم فهمى، شقيق زوجها أحمد فهمى، وهن يرتدين ملابس جذابة باللون الأحمر، وعلقت: "من اجل حب الأحمر".


واعتمدت هنا على الماكياج الهادئ وتركت شعرها الذهبى الطويل منسدلا بطريقة الكيرلي الطبيعي الذى يبرز جمال أنوثتها.


يذكر أن هنا الزاهد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجوم الفن من بينهم أحمد حاتم وحنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن. 


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For the love of Red ❤️

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