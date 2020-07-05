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تعليم

معلومات مهمة عن 4 لقاحات مصرية أعلنتها التعليم العالي ضد كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهلة الشربيني

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

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وأبرز المعلومات المهمة عن اللقاحات تابعة هي:

- تم تشكيل لجان للبحث العلمي والتي استطاعت أن تصل إلى 4 لقاحات

- مازالت في طور التجربة مع الحيوانات، ولم تصل إلى التجارب السريرية.

وأضاف "عبد الغفار" ، خلال وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أن هذه الأمصال تم حقنها في 4 حيوانات تجارب، مشيرا إلى أنها:

- منظمة الصحة العالمية أدرجت الأربع أمصال ضمن 132 مصلا يتم تطويرهم.

-الأبحاث جعلت مصر الدولة الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الأبحاث لتتفوق على تركيا وإسرائيل وإيران.

- المركز القومي للبحوث، قد انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات وجار تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية.

- جار متابعة باقي أشكال اللقاحات (1،3،4) من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب.

- اللقاحات الأربعة تشمل لقاح مثبط عبارة عن فيروس إنفلونزا H1N1 محمل عليه قطع مستحثة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

- لقاح مثبط لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد إكثاره على مزارع الأنسجة.

- اللقاح الثالث عبارة عن حامض نووي محمل عليه 4 أجزاء من الحامض النووي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يمثلوا البروتينات السطحية للفيروس.

- اللقاح الرابع هو عبارة عن البروتينات السطحية للفيروس، والتي تحث الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة للفيروس في 4 أشكال.

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