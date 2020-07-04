من رحم المعاناة تخرج الابتكارات.. وزير التعليم العالي يعلن عن اختراع روبوت لتوزيع أوراق الامتحانات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن 15 جامعة استأنفت امتحانات طلابها في 1 يوليو حيث بلغ أعداد الطلاب بهم أكثر من 58 ألف طالب ، بيننا وصلت نسبة الحضور بالامتحانات 98%.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن هناك جهد الكبير من قبل الجامعات بالاستعداد على مدار شهرين لإقامة الامتحانات بشكل أمن في ظل انتشار فيروس كورونا.



كما أكد أنه تم تعقيم المدن الجامعية وتم التشديد على التباعد الاجتماعي، حيث أنه مهتم بشدة أن تتخرج تلك الدفعة ليتمكنوا من الالتحاق بسوق العمل، مشيرا إلى إمكانيات الجامعات المصرية إمكانيات ضخمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتظل الجامعات في أبهى صورها في الامتحانات وغيرها.





وأشار إلى انه من رحم المعاناة تخرج الابتكارات، حيث تم ابتكار "روبوت" ليقوم بتزيع الأوراق وجمعها مع نهاية الامتحان، ومن خلاله يتم استخدامه في قياس درجات الحرارة وتقديم الأطعمة للمرضى وهو الذي يعد من ابتكارات طلاب الكليات المتخصصة في هذا المجال، موضحا أنه تم توفير أماكن لإجراء مسحات على الطريق للكشف عن فيروس كورونا المستجد.