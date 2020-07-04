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تعليم

وزير التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة لفيروس كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 12:35 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة فيما يخص نسبة الإصابات بكورونا وانتشاره وفي طريقها إلى الانخفاض.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" ، أنه في حالة أن استمرت الأرقام كما هي حتى منتصف شهر يوليو، وفقا للنموذج الذي تم إعداده، فستكون مصر قد تخطت حالة الذروة وفي طريقها إلى انخفاض أعداد الإصابات.

وكان قد أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار الوزير إلى أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي.

 https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

وأشار د. خالد عبدالغفار إلى أن الفريق البحثي بمركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، قد انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجاري تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وكذلك تحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية، لافتًا إلى أن أنه جار متابعة باقي أشكال اللقاحات (1،3،4) من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب.
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