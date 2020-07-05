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اليوم الثالث بالجولة الأخيرة.. متحدث الري: لم نتفق مع إثيوبيا سوى بنسبة 10%

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:51 م
سد النهضة
سد النهضة
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حمزة شعيب
كشف محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل اليوم الثالث في من سلسلة المفاوضات الخاصة بسد النهضة خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هذة المفاوضات تمت بدعوة من الاتحاد الأفريقي ودولة جنوب أفريقيا، بصفتها رئيسة للاتحاد الأفريقي الحالي.

وأضاف "السباعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،  أن ما تم التوصل إليه خلال اليوم الأول والثاني من المفاوضات، هو عقد جلسات ثنائية بين الدول الثلاث بشكل منفرد، مع المراقبين للمفاوضات، مضيفا:" لم  نتفق مع إثيوبيا سوى بنسبة 10% فيما يتعلق بملف سد النهضة".

وتابع: أن المراقبين للمفاوضات هم أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى خبراء القانون، لافتا إلى وجود أعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي، وممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن اليوم تجاوزت الجلسة بين الوفد التفاوضي المصري القانوني والفني، مع المفاوضين والمراقبين لأكثر من ساعتين، متابعا: عرضنا وجهات النظر وموقفنا، و أكدنا على بعض الأسس التي تبنتها مصر خلال فترات التفاوض السابقة.

وأشار إلى أن بعد إنتهاء الجلسة الخاصة بالوفد المصري، سيكون من المقرر عقد جلسة مع الوفد الإثيوبي، بالإضافة إلى وجود جلسة ثالثة مع الوفد السوداني، من أجل أطلاع المفوضين على كافة الآراء من الجوانب الثلاث.


وواصل: نتمنى أن تكون المفاوضات هذة المرة مختلفة، ونصل إلى نقاط تلاقي، مشيرا إلى أن حتى الآن لا يمكن أن نقول ان هناك اتفاقات أو منقاط تلاقي.
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