الري: دراسات أمان سد النهضة الإثيوبي لم تنته حتى الآن

كشف محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل اليوم الثالث من سلسلة المفاوضات الخاصة بسد النهضة في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن دراسات سد إثيوبيا لم تنتهِ حتى الآن.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما تم التوصل إليه في اليوم الأول والثاني من المفاوضات، هو عقد جلسات ثنائية بين الدول الثلاث بشكل منفرد، مع المراقبين للمفاوضات، موضحًا "ولم نتفق مع إثيوبيا سوى بنسبة 10% فيما يتعلق بملف سد النهضة".





وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن المراقبين للمفاوضات هم أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي، إضافةً إلى خبراء القانون، لافتا إلى وجود أعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي، وممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.





وقال المتحدث باسم وزارة الري، إن الجلسة اليوم بين الوفد التفاوضي المصري القانوني والفني، مع المفاوضين والمراقبين تجاوزت أكثر من ساعتين، متابعا "عرضنا وجهات النظر وموقفنا، وأكدنا بعض الأسس التي تبنتها مصر في فترات التفاوض السابقة".





وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن بعد انتهاء الجلسة الخاصة بالوفد المصري، سيكون من المقرر عقد جلسة مع الوفد الإثيوبي، إضافةً إلى وجود جلسة ثالثة مع الوفد السوداني، من أجل اطلاع المفوضين على الآراء من الجوانب الثلاث.





وأعرب المتحدث باسم وزارة الري، عن أمنيته في أن تكون المفاوضات هذة المرة مختلفة، ونصل إلى نقاط توافق، مشيرا إلى أن حتى الآن لا يمكن أن نقول إن هناك اتفاقات أو نقاط تلاقٍ.