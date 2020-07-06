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محافظات

تحرير 224 محضر إشغالات وتعديات بمطروح

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم تحرير 24 محضر إشغال وبائع متجول ونظافة والتحفظ على 200 حالة تعد مخالفة بشوارع عمر المختار السوق القديم وعلم الروم والثانوية من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق للمحال التجارية المخالفة التي احتلت الأرصفة بوسط المدينة وشارع الجلاء.

وأضاف رئيس المدينة بأنه تم رفع والتحفظ على كل أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية بالإضافة الى إزالة إشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجول لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه تم إيقاف الأعمال لحالة بناء مخالف بشارع علم الروم والتحفظ على معدات وأدوات البناء وتحرير مخالفة في ظل قانون الطوارئ تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية.

وأشار أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق والمباني المخالفة لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد. 

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.
تحرير 224 محضر إشغالات وتعديات بمطروح
تحرير 224 محضر إشغالات وتعديات بمطروح
تحرير 224 محضر إشغالات وتعديات بمطروح
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