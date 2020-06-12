AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ مطروح يتابع أعمال رصف مدخل المحافظة استعدادا للصيف..صور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:53 م
اعمال الرصف
اعمال الرصف
Advertisements
ايمن محمود

 

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء أعمال رصف ووضع الطبقة الاسفلتية  بمدخل مدينة مرسي مطروح الشرقى بطريق سملا علم الروم .

 

حيث تابع توسعة وتطوير الطريق باعتباره المدخل الشرقى ومحور رئيسى لمدينة مع تخفيف الضغط والكثافة المرورية على شارع الإسكندرية خاصة خلال موسم الصيف السياحى .

اقرأ ايضا:

بعد قرارات مجلس الوزراء .. شاهد استعدادات مرسي مطروح للصيف 

وأوضح شعيب أن طول المدخل الذى يتم رصفة يبلغ  ٧كيلو مترات، مزدوج كشريان مرورى ييسر حركة المواصلات ويقلل من الكثافة والازدحام المرورى؛ حيث يجرى العمل بوضع طبقة الإسفلت على مسافة ٣،٥ كم، إضافة إلى مرحلتي التشطيب لوضع طبقة اسفلتية ،وجزء به طبقة السن ، والذى تنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت اشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.


ووجه محافظ مطروح بمزيد من الجهد لسرعة إنهاء الأعمال في توقيتاتها المحددة مع مراعاة مناسبب الطريق والميول اللازمة لصرف مياه الأمطار

 

كما تابع محافظ مطروح جهود مجلس مدينة مرسى مطروح تحت اشراف وجية عبد الرازق رئيس المدينة فى اعمال توسعة دوران منطقة الكيلو 7 لتيسير حركة المواطنين والسيارات وتحقيق السيولة المرورية مع منع التعدى على الطريق.

محافظ مطروح يتابع أعمال رصف مدخل المحافظة استعدادا للصيف..صور
محافظ مطروح يتابع أعمال رصف مدخل المحافظة استعدادا للصيف..صور
محافظ مطروح يتابع أعمال رصف مدخل المحافظة استعدادا للصيف..صور
محافظ مطروح يتابع أعمال رصف مدخل المحافظة استعدادا للصيف..صور
محافظ مطروح يتابع أعمال رصف مدخل المحافظة استعدادا للصيف..صور
محافظ مطروح يتابع أعمال رصف مدخل المحافظة استعدادا للصيف..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التطوير يتحدي كورونا.. مطروح تواصل الاستعداد للصيف

رصف طرق وفتح محاور جديدة استعدادا للصيف في مطروح.. شاهد

شاهد.. محافظ مطروح يتفقد رصف مدخل المدينة قبل الصيف

محافظ مطروح يتابع الاستعداد للصيف في جولة ليلية

تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو

استعدادا للصيف.. إنارة طريق كليوباترا حتى شاطئ الغرام ومدخل كورنيش الأبيض بمطروح..شاهد

ترشيحاتنا

بعد ظهورها مع أمينة خليل.. حكاية حب دينا مراجيح ويوسف جو على السوشيال ميديا

خالد الغندور يوجه رسالة لـ عصام الحضري.. شاهد

موعد المباراة والتشكيل والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن موقعة يوفنتوس وميلان بـ كأس إيطاليا

أهم الأخبار.. حقيقة وصول سعر كيلو الليمون لـ 50 جنيها.. احسب قيمة الزيادة الجديدة في معاشك

الإسماعيلي يستفسر وديا من الأهلي عن موقف ناصر ماهر

علي جمعة يوضح أفضل طريقة لتقسيم العقيقة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرتقالي القصير.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نام كويس وابعد عن التدخين.. 5 نصائح للرجال قبل سن الأربعين

أستون مارتن تكشف عن فانتاج موديل 2020.. صور