محافظ مطروح يتابع أعمال رصف مدخل المحافظة استعدادا للصيف..صور

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء أعمال رصف ووضع الطبقة الاسفلتية بمدخل مدينة مرسي مطروح الشرقى بطريق سملا علم الروم .

حيث تابع توسعة وتطوير الطريق باعتباره المدخل الشرقى ومحور رئيسى لمدينة مع تخفيف الضغط والكثافة المرورية على شارع الإسكندرية خاصة خلال موسم الصيف السياحى .

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وأوضح شعيب أن طول المدخل الذى يتم رصفة يبلغ ٧كيلو مترات، مزدوج كشريان مرورى ييسر حركة المواصلات ويقلل من الكثافة والازدحام المرورى؛ حيث يجرى العمل بوضع طبقة الإسفلت على مسافة ٣،٥ كم، إضافة إلى مرحلتي التشطيب لوضع طبقة اسفلتية ،وجزء به طبقة السن ، والذى تنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت اشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.





ووجه محافظ مطروح بمزيد من الجهد لسرعة إنهاء الأعمال في توقيتاتها المحددة مع مراعاة مناسبب الطريق والميول اللازمة لصرف مياه الأمطار

كما تابع محافظ مطروح جهود مجلس مدينة مرسى مطروح تحت اشراف وجية عبد الرازق رئيس المدينة فى اعمال توسعة دوران منطقة الكيلو 7 لتيسير حركة المواطنين والسيارات وتحقيق السيولة المرورية مع منع التعدى على الطريق.