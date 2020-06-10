لخدمة ميناء جرجوب بالنجيلة.. تخصيص مدرسة فنية بمطروح للمصائد والصناعات البحرية

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الأربعاء موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي تحويل أحد مدارس النجيلة، إلى مدرسة فنية تخصص ( مصائد وصناعات بحرية ) .
واضاف ان قرار المحافظ يشمل تحويل مدرسة العمدة عبدالرحمن عطية الابتدائية بمنطقة المثاني البحرية الي مدرسة ثانوية فنية تخصص ( مصائد وصناعات بحرية ) لخدمة ميناء جرجوب الجديد بمدينة النجيلة غرب المحافظة ولمواكبة التنمية الشاملة بمطروح .
وأوضح وكيل الوزارة أن موافقة المحافظ جاءت بعد قيام تعليم مطروح باعداد الدراسات الفنية لانشاء مدرسة ثانوية صناعية بحرية بالمثاني لامداد ميناء جرجوب بالأيدي العاملة الماهرة لخدمة ابناء غرب مطروح.
وأشار إلي استمرار سير العمل بالمدرسة الابتدائية لخدمة أبناء المنطقة في جزء من المبني التعليمي لحين توفير مدرسة بديلة .