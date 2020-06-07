مدير تعليم مطروح يتفقد استراحات منتدبي لجان امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية

تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الاستراحات الحكومية المخصصة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.









كما تفقد الدكتور سمير النيلي مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التى خصصها تعليم مطروح لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بإدارة الحمام التعليمية.

















ووجه وكيل الوزارة مسئولي إدارة الحمام بضمان الجاهزية الكاملة للاستراحات الحكومية وتذليل أي عقبات في سبيل توفير جو مناسب وإقامة مريحة السادة منتدبي لجان الشهادات العامة.









وأوضح أن جولته التفقدية اليوم جاءت تنفيذا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك، وتوجيهات اللواء خالد شعيب، قائد الإقليم، في سبيل الاطمئنان الكامل لتوافر جميع الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات مع انطلاق أعمال امتحانات الثانوية، وبدء استقبال أعضاء اللجان الامتحانية نهاية الأسبوع المقبل.







