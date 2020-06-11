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محافظات

بعد قرارات مجلس الوزراء .. شاهد استعدادات مرسي مطروح للصيف

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:16 م
مرسي مطروح
مرسي مطروح
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ايمن محمود
تشهد محافظة  مطروح  استعدادات مكثفة لموسم  الصيف  بعد قرأرات مجلس الوزراء بعودة حركة السياحة والطيران في المحافظات الاقل إصابة بكورونا .  

حيث تفقد  وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح الاعمال الجارية بكورنيش المدينة من دهان سور الكورنيش والارصفة وترميم الشوارع والبلاط وقص وتقليم أشجار الزينة والنخيل .

وأكد رئيس المدينة بان تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هي ازالة المعوقات بكورنيش المدينة والشواطئ لضمان سرعة وانجاز الاعمال مبكرا في التوقيتات المحددة   .



وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال التطوير بشاطئ روميل تحت إشراف مديرية الإسكان لتذليل كافة المعوقات للأعمال الجارية لضمان سرعة وإنجاز أعمال التطوير بالشاطئ . 

كما تفقد اعمال دهانات الارصفة بطريق القصر عجيبة حيث تم الانتهاء من الدهانات حتي أم الرخم وسيتم استكمال باقي الأعمال حتي شاطئ عجيبة طبقا لتوجيهات  محافظ مطروح  .
بعد قرارات مجلس الوزراء .. شاهد استعدادات مرسي مطروح للصيف
بعد قرارات مجلس الوزراء .. شاهد استعدادات مرسي مطروح للصيف
بعد قرارات مجلس الوزراء .. شاهد استعدادات مرسي مطروح للصيف
بعد قرارات مجلس الوزراء .. شاهد استعدادات مرسي مطروح للصيف
بعد قرارات مجلس الوزراء .. شاهد استعدادات مرسي مطروح للصيف
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