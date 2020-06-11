بعد قرارات مجلس الوزراء .. شاهد استعدادات مرسي مطروح للصيف

تشهد محافظة مطروح استعدادات مكثفة لموسم الصيف بعد قرأرات مجلس الوزراء بعودة حركة السياحة والطيران في المحافظات الاقل إصابة بكورونا .





حيث تفقد وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح الاعمال الجارية بكورنيش المدينة من دهان سور الكورنيش والارصفة وترميم الشوارع والبلاط وقص وتقليم أشجار الزينة والنخيل .





وأكد رئيس المدينة بان تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هي ازالة المعوقات بكورنيش المدينة والشواطئ لضمان سرعة وانجاز الاعمال مبكرا في التوقيتات المحددة .













وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال التطوير بشاطئ روميل تحت إشراف مديرية الإسكان لتذليل كافة المعوقات للأعمال الجارية لضمان سرعة وإنجاز أعمال التطوير بالشاطئ .



