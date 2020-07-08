حب بدون مجاملات.. اللقاء الأول لطفلين صديقين عقب جائحة كورونا.. فيديو

فرضت جائحة فيروس كورونا حالة من العزل المنزلي لمدة دامت أكثر من 4 أشهر، بسبب الخوف من العدوى حال الخروج من المنزل ، وخاصة الأطفال وكبار السن بسبب ضعف مناعتهم .

ووفقا لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية ، تقابل طفلين يبلغان من العمر 3 سنوات للمرة الأولى بعد غياب 4 شهور من العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا .





وحمل مقطع الفيديو مشاعر صادقة متبادلة بين الطفلين بدون أي مجاملات فهما اشتاق كل منهما إلى الآخر وظهرت علامات الاشتياق في العناق .





ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي بسبب صدق المشاعر التي ظهرت من خلاله .



