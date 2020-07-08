AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حب بدون مجاملات.. اللقاء الأول لطفلين صديقين عقب جائحة كورونا.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
فرضت جائحة فيروس كورونا حالة من العزل المنزلي لمدة دامت أكثر من 4 أشهر، بسبب الخوف من العدوى حال الخروج من المنزل ، وخاصة الأطفال وكبار السن بسبب ضعف مناعتهم . 
ووفقا لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية ، تقابل طفلين يبلغان من العمر 3 سنوات للمرة الأولى بعد غياب 4 شهور من العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا . 

وحمل مقطع الفيديو مشاعر صادقة متبادلة بين الطفلين بدون أي مجاملات فهما اشتاق كل منهما إلى الآخر وظهرت علامات الاشتياق في العناق . 

ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي بسبب صدق المشاعر التي ظهرت من خلاله . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتظار 20 يوما بسبب كورونا.. شاهد لحظة لقاء أب وأم بطفليهما التوأم لأول مرة

متعافية من كورونا: لم أتوقع إصابتي وعشت 15 يوما الأسوأ في حياتي وأعراض المرض تشبه الموت

متعافية من كورونا تروي رحلتها مع المرض.. نقلت لها العدوى بسبب طبيعة عملها في التمريض.. وهذه روشتتها للتعافي من الفيروس

بعد غياب 4 أشهر.. ممرضة تقابل عائلتها خلف جدار زجاجي عازل.. صور

اكتشفت عيبا لا يمكن احتماله.. سيدة تطلب الطلاق من زوجها بعد قضاء فترة العزل المنزلي

فيديو جراف.. سيدة إندونيسية تتبنى مراهقا وتتزوجه

ترشيحاتنا

تصاعد الخلافات بين فرنسا وتركيا.. هل تُطرد أنقرة من الناتو؟

فضل صلاة الفجر للنساء.. ثوابها في الدنيا يجعلك تصليها الآن

في أول ظهور له بعد شفاء نجلته من كورونا .. خالد الغندور يهاجم عمرو الجنايني

عمر الشناوي يستمتع بعطلته الصيفية بصحبة كلبه ..شاهد

شاهد... ايساف يوجه رسالة غامضة لجمهوره

شروط الأضحية وعمرها .. اعرف سن ذبح الخروف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف