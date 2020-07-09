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أخبار العالم

الصين: لا إصابات بكورونا لليوم الثالث على التوالي في بكين وتسجيل 9 حالات وافدة من الخارج

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:43 ص
الصين
الصين
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم الثالث على التوالي، فيما تلقت تقارير عن 9 حالات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83 ألفا و581 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 3 حالات في كل من مقاطعة لياونينغ وبلدية شنجهاي، وحالتين في مقاطعة قوانغدونغ، وحالة واحدة في مقاطعة سيتشوان، فيما وصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 1958 حالة غادر منها 1884 شخصا المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 42 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78 ألفا و590 شخصا، مشيرة إلى أن 3840 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 706 أشخاص الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بدون أعراض 5 منها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 112 حالة منها 79 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 1323 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 7 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 449 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1167 مريضا في هونج كونج، و45 مريضا في ماكاو، و438 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.
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