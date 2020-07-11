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أخبار العالم

ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 198556 حالة

السبت 11/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ١٩٨٥٥٦ حالة، وذلك عقب تسجيل ٣٧٨ حالة إصابة جديدة.

ونقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم السبت، عن المعهد قوله ان حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٩٠٦٠، وذلك عقب تسجيل ست حالات وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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