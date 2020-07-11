ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 198556 حالة

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ١٩٨٥٥٦ حالة، وذلك عقب تسجيل ٣٧٨ حالة إصابة جديدة.

ونقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم السبت، عن المعهد قوله ان حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٩٠٦٠، وذلك عقب تسجيل ست حالات وفاة جديدة.