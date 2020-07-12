الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق التهم سوق توشكى بجوار مترو حلوان

شب منذ قليل حريق هائل التهم سوق توشكى بحلوان ، حيث أتت النيران على محتويات السوق بالكامل، ودمرت كافة المحلات والأكشاك به .









تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير داخل سوق توشكى بجوار مترو أنفاق حلوان.













على الفور تم توجيه ١٥ سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ ، وتبين ان النيران دمرت كافه المحلات التجارية والاكشاك دون اصابات .









وقد تسبب تصاعد اعمدة الدخان التى غطت سماء المنطقة فى إحداث حالة من الفزع لدى الأهالى.









ويقوم رجال الحماية المدنية بجهود مضنية لسرعة محاصرة كرات اللهب التى انتشرت بصورة كبيرة نتيجة وجود كميات هائلة من المواد سريعة الاشتعال .