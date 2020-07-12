الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق بكابينة سائق قطار بمحطة شربين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية مساء أمس من السيطرة على حريق شب فى كابينة سائق قطار قادم من دمياط أثناء تواجده بمحطة قطارات شربين.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق فى كابينة سائق القطار القادم من دمياط أثناء تواجده بمحطة شربين.









وبانتقال ضباط المباحث المركز قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق فى كابينة السائق، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقى القطار.









وبالفحص تبين أن سبب الحريق، تساقط زيت على فلتر الهواء مع ارتفاع درجة الحرارة، مما أدى ذلك إلى اشتعال النار فى الكبينة، ولم يتسبب الحريق فى أى إصابات او خسائر فى الأرواح.







