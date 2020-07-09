انتداب المعمل الجنائي في حريق محل للكاوتش والبطاريات بمدينة نصر

أمرت مدينة نصر الجزئيةن بانتداب فريق من المعمل الجنائي، لمعاينة وفحص موقع حريق التهم محلا للكواتش والبطاريات، وذلك لاخذ عينات من الموقع لمعرفة اسباب اندلاع الحريق وهلى هناك شبهة جنائية من عدمه وراء اندلاعه.





كما أمرت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة، لتوصل لاسباب اندلاع الحريق وهلى هناك شبهة جنائية من عدمه.





وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم محلا للكاوتش والبطاريات بمدينة نصر.





تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل محل خلف مول شهير بمكرم عبيد دائرة قسم مدينة نصر أول .





على الفور تم توجيه ٤ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ وتم محاصرة النيران قبل ان تمتد للعقار الذى يعلو المحل دون إصابات .





وقد اقتصرت التليفات على تدمير محتويات المحل من الكاوتش والبطاريات التى ساعدت على تصاعد اعمدة الدخان التى غطت سماء المنطقة واحدثت حاله من الفزع لدى الأهالى .



