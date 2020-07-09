AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انتداب المعمل الجنائي في حريق محل للكاوتش والبطاريات بمدينة نصر

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:01 ص
حريق هائل
حريق هائل
Advertisements
اسلام مقلد
أمرت مدينة نصر الجزئيةن بانتداب فريق من المعمل الجنائي، لمعاينة وفحص موقع حريق التهم محلا للكواتش والبطاريات، وذلك لاخذ عينات من الموقع لمعرفة اسباب اندلاع الحريق وهلى هناك شبهة جنائية من عدمه وراء اندلاعه.

كما أمرت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة، لتوصل لاسباب اندلاع الحريق وهلى هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم محلا للكاوتش والبطاريات بمدينة نصر.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل محل خلف مول شهير بمكرم عبيد دائرة قسم مدينة نصر أول .

على الفور تم توجيه ٤ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ وتم محاصرة النيران قبل ان تمتد للعقار الذى يعلو المحل دون إصابات .

وقد اقتصرت التليفات على تدمير محتويات المحل من الكاوتش والبطاريات التى ساعدت على تصاعد اعمدة الدخان التى غطت سماء المنطقة واحدثت حاله من الفزع لدى الأهالى .

تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة لكشف ملابسات الحريق وتحديد سببه لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تصدر 3 قرارات عقب اندلاع حريق في شقة بعمارات العبور

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق في شقة بحلوان

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب فى شقة سكنية بالمقطم

وفاة طفلين.. النيابة تتخذ 6 إجراءات بسبب حريق شقة سكنية بالبساتين

النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مخازن شركة بالأتوستراد

شهود العيان في حريق المشتل: منعرفش السبب الحقيقي في اشتعال النار

ترشيحاتنا

الأهالى ماكانتش مصدقة.. احمد موسى: إزالة تعديات مسئول سابق كبير بالبحر الأحمر على أملاك الدولة

حكم وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج .. دار الإفتاء تجيب

البابونج.. تعرف على فوائده ومحاذيره

الحزن يخيم على أهالي أبوقرقاص بعد العثور على جثة شيخ مقطعة إلى أشلاء

محمد صلاح يبدع في بلاد الضباب.. أرقام قياسية لـ ملك ليفربول بعد ثنائية برايتون

بالدولار .. سعر خيالي لـ فستان ياسمين صبري.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار .. سعر خيالي لـ فستان ياسمين صبري.. شاهد

صورة قديمة لـ نجلاء بدر تعرضها للانتقادات على انستجرام

البابونج.. تعرف على فوائده ومحاذيره