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تعليم

بطاقة 60 سرير عناية مركزة.. افتتاح أول مستشفى متخصص لعزل الأطفال مصابي كورونا بالشرقية

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:36 م
الدكتور عثمان شعلان
الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ،اليوم عبر تقنية الفيديوكونفرانس ، مستشفى العزل الجديد وأول مستشفى عزل متخصص للأطفال بالمستشفيات الجامعية بعد تجهيزهما لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد –19.

وخلال الإفتتاح ، استمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشرح تفصيلي من رئيس الجامعة عن استعدادات مستشفى العزل الجديد ومستشفي عزل الأطفال وتجهيزهما لإستقبال الحالات التي تثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا ،حيث أشاد بالمجهودات المبذولة من مستشفيات جامعة الزقازيق للمساهمة في مواجهة تداعيات إنتشار الفيروس من خلال إستغلال جميع الإمكانيات والخبرات الطبية المتاحة منذ بدء الأزمة حتي الأن.
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ومن جانبه، استعرض رئيس الجامعة تجهيزات مستشفي العزل الجديد والمكون من 6 أدوار ،ويضم عدد 280 سرير منها 60 سرير عناية مركزة ،بالإضافة إلى توفير 30 جهاز تنفس صناعي ،و4 غرف عمليات مجهزة لحالات كورونا ،كما تم تجهيز المستشفى بكافة الأجهزة الطبية اللازمة لرعاية مصابي كورونا من أجهزة أشعة عادية وأشعة موجات صوتية ،وأشعة إيكو القلب متنقلة ،وجهاز قسطرة للقلب مخصص لحالات كورونا ،وجهاز أشعة مقطعية متطور،بالإضافة إلى ماكينة غسيل كلوي صناعي مزودة بمحطة مياه متحركة للغسيل الكلوي لحالات الكورونا.

أوضح "شعلان"  أنه تم تجهيز أول مستشفى متخصص لعزل حالات الأطفال إيجابي الإصابة بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم طبقًا لأحدث بروتكولات العلاج الموصي بها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية،حيث يضم المستشفى عدد 13 سرير عناية مركزة للأطفال وحضانات لإستقبال الأطفال حديثي الولادة من أمهات مصابات بكورونا، فضلًا عن توفير أطقم طبية متخصصة وكافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لتقديم رعاية طبية متكاملة للأطفال مصابي كورونا.

أكد رئيس الجامعة أنه تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة جائحة كورونا  ، تم وضع خطة ورفع حالة الإستعدادات القصوى وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية بالمستشفيات الجامعية ، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز عدد من  المستشفيات الجامعية (مستشفى الباطنة بأجر، المستشفى الإقتصادي، مستشفى القلب والصدر) للمساهمة في مواجهة تداعيات الأزمة وذلك في إطار الشعور بالمسئولية  المجتمعية والدور الوطني للجامعة إلي جانب الدور التعليمي والبحثي المتميز لها .

أشاررئيس الجامعة  أنه تم فحص عدد 6731 حالة بالمستشفيات الجامعية منذ بدء أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد حتى الأن ،بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمن يثبت إيجابية إصابتهم بالفيروس سواء  داخل مستشفيات العزل او من خلال متابعة الحالات بالعزل المنزلي ، لافتًا  إلى أنه تم تعافي عدد 244 حالة وخروجهم بعد تلقى العلاج اللازم لهم. 
بطاقة 60 سرير عناية مركزة.. افتتاح أول مستشفى متخصص لعزل الأطفال مصابي كورونا بالشرقية
بطاقة 60 سرير عناية مركزة.. افتتاح أول مستشفى متخصص لعزل الأطفال مصابي كورونا بالشرقية
بطاقة 60 سرير عناية مركزة.. افتتاح أول مستشفى متخصص لعزل الأطفال مصابي كورونا بالشرقية
بطاقة 60 سرير عناية مركزة.. افتتاح أول مستشفى متخصص لعزل الأطفال مصابي كورونا بالشرقية
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