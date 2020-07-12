محافظ القليوبية: إحالة المتقاعسين في ملف النظافة والإشغالات للنيابة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، الأحد، بجولة ميدانية تفقد فيها حي غرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، كما تفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ورافقه أثناء الجولة الدكتور عواد أحمد، السكرتير العام ورؤساء مدن بنها وحي غرب ومدينة الخصوص.









بدأ محافظ القليوبية، الجولة بتفقد أعمال استكمال رصف مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، والتقى مسئولي الشركة المنفذة لأعمال الرصف، موجها إياهم بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف خلال يومين.





وكلف محافظ القليوبية، بمتابعة أعمال النظافة لجميع الممرات داخل المنطقة الاستثمارية والحفاظ علي النظافة العامة للمباني والمنشآت لحين تسليمها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة.





واستكمل محافظ القليوبية، جولته بتفقد مدينة الخصوص وأبدى استياءه من مستوى النظافة بشوارع المدينة، حيث وجه بإزالة القمامة أولًا بأول وعدم تركها لتتحول إلي تراكمات كبيرة بالشوارع يتأذى منها المواطنون وتشوه المظهر الحضاري للشوارع.





وأكد محافظ القليوبية، أنه سيتم تفعيل سياسة الثواب والعقاب ولن يسمح بأي تقصير أو مخالفات، وسيتم تحويل المتقاعسين إلى النيابة مشيرًا إلى أننا جميعا جئنا لخدمة المواطن والعمل علي راحته.





وخلال جولة المحافظ، تفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة وتفقد الحملة الميكانيكية للمحطة، واستفسر عن موقف المعدات التي تعمل بالمحطة وموقف المعطل منها وأعمال الصيانة التي تتخذ نحو السيارات غير المعطلة حيث كلف المحافظ بإصلاح 3 سيارات معطلة لتدعم عملية نقل المخلفات التي تنتج من المدينة إلى المدفن الصحي التابع للمحافظة.





وتابع المحافظ الجولة بتفقد حي غرب شبرا الخيمة حيث بدأ المحافظ الجولة بشارع أحمد عرابي حيث قاد المحافظ حملة للإشغالات علي جميع مخالفات المحلات التجارية والكافيهات والباعة الجائلين حيث تم تحرير عدد كبير من المحاضر لأصحاب المخالفات وتم إصدار قرارات غلق ومصادرة المتعلقات الخاصة بجميع المخالفات.



