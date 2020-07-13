بسبب عطل بشبكة الأكسجين.. نقل مرضى كورونا من مستشفى حميات بنها

أجرت الدكتورة إيمان ريان، والدكتور مهندس سمير حماد، نائبا محافظ القليوبية جولةً تفقديةً لمستشفى بنها النموذجي وحميات بنها واللذين يقدمان الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا.













وتعرض مستشفى حميات بنها لعطل مفاجئ بشبكة الأكسجين؛ ما ترتب عليه نقل المصابين إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج، حيث تدخلت الدكتورة إيمان مجدي، مسؤولة إدارة أزمة مستشفيات العزل بالقليوبية، وقامت بتجهيز غرفة عزل بها أسرّة أكسجين وعنايات مركزة بمعدات مستشفى الحميات داخل استقبال مستشفى بنها النموذجي في فترة زمنية لا تتجاوز 15 دقيقة.





وأضافت نائب المحافظ، أنها قامت بالتنسيق من أجل نقل الحالات والمعدات من مستشفى حميات بنها إلى مستشفي بنها النموذجي، مشيرة إلى أن راحة المريض ورعايته في مقدمة اهتماماتها.





وكانت الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، قاما بجولة تفقدية لمستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.





وأكد نائبا المحافظ، ضرورة الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط فى العمل وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى وتم التأكيد من توافر المستلزمات الطبية وعدم وجود عجز.