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محافظات

دعم مستشفى الصالحية الجديد بجهاز أشعة مقطعية بقيمة ١٦٠ ألف دولار

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:54 م
جهاز أشعة مقطعية
جهاز أشعة مقطعية
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محمد الطحاوي
توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وأشاد "مسعود" بالدور الهام الذي يقوم به، خلال هذه الأزمة، حيث تم اليوم دعم مستشفي الصالحية الجديدة المركزي بجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت ١٦٠ ألف دولار.

وكلف وكيل الوزارة مديرة المستشفي، بسرعة التركيب من خلال الشركة الموردة وترصيص المكان المخصص لها.

الجدير بالذكر بأنه تم دعم المستشفي منذ ٣ أيام بتانك أكسجين بتكلفة تقديرية بلغت ٥٠ ألف دولار من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وتأتي تلك الخطوة ضمن خطة تطوير مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي، في ظل التوسعات التي شهدتها المستشفي لتغطي جميع الأقسام الطبية خاصة الحرجة منها "العناية المركزة، و العمليات، والحضانات" بجانب جميع الأقسام الداخلية والعزل والطواريء.
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دعم مستشفى الصالحية الجديد بجهاز أشعة مقطعية بقيمة ١٦٠ ألف دولار
دعم مستشفى الصالحية الجديد بجهاز أشعة مقطعية بقيمة ١٦٠ ألف دولار
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