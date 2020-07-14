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محافظات

بيطري الشرقية: ضبط 4 أطنان دجاج مجمد غير صالحة للاستهلاك

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:51 ص
دجاج مجمد مخالف
دجاج مجمد مخالف
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة والدواجن وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار.


وكلف المحافظ بضرورة التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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فيما أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين بالزقازيق، قامت بشن حملات تفتيشية على مجازر الدواجن بمركز ديرب نجم.


أسفرت الحملة عن ضبط ٤ أطنان دواجن مجمدة متغيرة الخواص الطبيعية بأحد المجازر وتم سحب عينات منها لتحديد صلاحيتها وتحرير محضر مخالفة بمعرفة الطب البيطري لاتخاذ اللازم قانونا.


وأشار "بركات" إلى أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

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