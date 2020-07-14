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محافظات

381 برجا في مهب الإزالات.. الدولة تفرض سيطرتها على منطقة الغشام بالزقازيق.. وتتعهد بعودة جميع الأملاك

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:01 ص
ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف
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محمد الطحاوي

تحولت منطقة الغشام التي تقع بـ مدينة الزقازيق وتتبع الوحدة المحلية بقرية شيبة دائرة المركز، في ليلة وضحاها من أرض زراعية إلى أرض مقام عليها مئات الأبراج المخالفة وشاهقة الارتفاع ضاربين بالدولة وهيبتها عرض الحائط.


وفي أعقاب الـ 25 من يناير ومع فترة الانفلات الأمني، تحولت المنطقة إلى ساحة لإقامة الأبراج العالية دون تخطيط للشوارع أو مراعاة للتنسيق الحضاري بالمنطقة، مما جعل الدولة تعلن الحرب على المخالفين بتلك المنطقة من أجل استعادة هيبة الدولة المصرية.


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فيما أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية لن تفرط في شبر واحد من أرضها ولن تترك مجالا لأي مخالف أو متعدٍ على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف، وسوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالفات.


وقال المحافظ إن منطقة الغشام تتضمن ٤٢٦ برجا، منها ٤٥ برجا مرخصا وبدون مخالفات، وإنه صدر لـ ٣٨١ برجا قرار إزالة، وتقدم بالتصالح حتى الآن ١٢٥ حالة.


وأضاف أنه لن يتم تنفيذ قرار الإزالة لأي برج مخالف يقوم أصحابه بالتقدم بطلبات  للتصالح بشرط أن تنطبق عليهم شروط التقنيين.


وأكد المحافظ أنه تمت إزالة مبنى مقام بالمخالفة وخارج الحيز العمراني على مساحة 560 مترا ومكون من 16 طابقا بدون الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى مخالفته للاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية المسموح بها طبقًا لعرض الشارع بالمنطقة، مما يمثل خطرًا داهمًا لكونه يتسبب فى إعاقة دخول سيارات الإسعاف أو المطافئ إليها.


كما أكد محافظ الشرقية أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشيرا إلى أن الدولة قدمت مؤخرًا عددا من القوانين الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.


وشدد على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشيدا بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في توفر الحماية الكاملة للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع، مؤكدًا استمرارية تلك الحملات في جميع أنحاء المحافظة وبمختلف المراكز والقرى لإزالة جميع أنواع التعديات.


وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بقطع المرافق من "كهرباء - مياه شرب - صرف صحي - غاز" على أصحاب الأبراج المخالفة الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون.


وأكد أيضا أنه تم خلال الثلاثة أيام الماضية إزالة ما يقرب من 5 أبراج مخالفة بمنطقة الغشام، وجار استكمال إزالة باقي المخالفات سواء في منطقة الغشام أو في مختلف مراكز المحافظة من أجل استعادة هيبة الدولة والحفاظ على حقها.

381 برجا في مهب الإزالات.. الدولة تفرض سيطرتها على منطقة الغشام بالزقازيق.. وتتعهد بعودة جميع الأملاك
381 برجا في مهب الإزالات.. الدولة تفرض سيطرتها على منطقة الغشام بالزقازيق.. وتتعهد بعودة جميع الأملاك
381 برجا في مهب الإزالات.. الدولة تفرض سيطرتها على منطقة الغشام بالزقازيق.. وتتعهد بعودة جميع الأملاك
381 برجا في مهب الإزالات.. الدولة تفرض سيطرتها على منطقة الغشام بالزقازيق.. وتتعهد بعودة جميع الأملاك
381 برجا في مهب الإزالات.. الدولة تفرض سيطرتها على منطقة الغشام بالزقازيق.. وتتعهد بعودة جميع الأملاك
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381 برجا في مهب الإزالات.. الدولة تفرض سيطرتها على منطقة الغشام بالزقازيق.. وتتعهد بعودة جميع الأملاك

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