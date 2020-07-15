اذهب مع الأمواج .. كريم فهمي يشارك جمهوره بصورة من عطلته الصيفية.. شاهد

وكتب كريم فهمى على الصورة " في بعض الأحيان عليك فقط الذهاب مع الأمواج".

يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغني، وسليمان عيد، وإيمان السيد.





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"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.



