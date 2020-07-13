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فن

بصورة من الطفولة.. كريم فهمي بصحبة شقيقه

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:19 ص
كريم فهمي و احمد
كريم فهمي و احمد فهمي
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ميرنا محمود
شارك الفنان كريم فهمي، جمهوره بصورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كريم فهمي برفقة شقيقه أحمد فهمي بصورة من مرحلة الطفولة.

يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغني، وسليمان عيد، وإيمان السيد.

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"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، وهشام ماجد، وشيكو، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، وريم مصطفى، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي.
بصورة من الطفولة.. كريم فهمي بصحبة شقيقه
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