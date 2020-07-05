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السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:50 ص
دانيا زوجة كريم فهمي
دانيا زوجة كريم فهمي
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أسماء عبد الحفيظ

نشرت هنا الزاهد صورا تجمعها بسلفتها "دانيا البناوي" زوجة كريم فهمي شقيق زوجها أحمد فهمي، واعتادت هنا الزاهد على نشر الكثير من الصور التى تجمعهم.

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حرصت هنا الزاهد على الظهور بنفس الاطلالة باللون الأحمر معبرة من خلالها عن حالة الحب التي تعيشها.


وأطلت دانيا بفستان احمر مكشوف الأكتاف فيما ارتدت هنا الزاهد توب احمر مكشوف من منطقة البطن، ونسقت معه بنطلون أسود.


واعتادت على ترك شعرها الأشقر الطويل أسفل الظهر مع وضع بعض اللمسات من المكياج الاحمر الهادئ المتناسق مع الإطلالة.


وشاركت هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها، بصورة لها برفقة زوجة كريم فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت قائلة: "في حب الأحمر".


ومن ناحية أخرى، تستعد هنا الزاهد لطرح فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "الغسالة" ويشاركها في بطولته مجموعة من الفنانين وأبرزهم أحمد حاتم في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم "قصة حب"، بجانب محمود حميدة ومحمد سلام وآخرين.

السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار
السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار
السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار
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