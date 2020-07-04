بالأحمر النارى.. دارين حداد بإطلالة جريئة على إنستجرام





وأطلت بها دارين حداد ، بفستان جذاب باللون الأحمر الناري الذى يبرز جمالها، ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر التى تبرز عن رشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه الأحمر الذى يبرز جمالها.





واختارت تسريحة الكعكة التى تتناسب مع إطلالتها لشعرها الأسود القصير.



