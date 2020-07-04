بالأحمر النارى.. دارين حداد بإطلالة جريئة على إنستجرام

نشرت الفنانة دراين حداد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية جذابة.
وأطلت بها دارين حداد، بفستان جذاب باللون الأحمر الناري الذى يبرز جمالها، ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر التى تبرز عن رشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه الأحمر الذى يبرز جمالها.
واختارت تسريحة الكعكة التى تتناسب مع إطلالتها لشعرها الأسود القصير.
View this post on Instagram
🌊❤🇹🇳 shooting day #tunisian_beauty #tunisianactress #mbc #Explor #vacation #mediterraneanlife #summer #سوق_الحرير #دراما_نيوز #مصر #دراما_مصر #صيف_مصر #فولورز #فولو #فيديوهات #مسلسلات_سوريا #دراما_سوريا #syria_drama #دراما_الحدث #الرياض #الامارات #السعودية #دبي #syria #Egypt #tunisia #cairo #tunis #summerinred