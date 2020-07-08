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فن

أنا من كام سنة.. كريم فهمي يشارك جمهوره بصورة من طفولته

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:03 م
كريم فهمي
كريم فهمي
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ميرنا محمود
شارك الفنان كريم فهمي ، جمهوره بصورة جديدة من طفولته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلق كريم فهمي على الصورة قائلاً: أنا من كام سنة 

يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

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"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، أحمد فتحي.

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انا من كام سنه 😄

A post shared by Karim Fahmy (@karimfahmiofficial) on

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