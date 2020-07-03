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فن

بصورة نادرة.. أحمد الشامى بصحبة كريم عبد العزيز وأحمد فهمي.. شاهد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:49 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر الفنان أحمد الشامي، عبر خاصية " الستورى" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة نادرة تجمعه بعدد من النجوم. 

ظهر فى الصورة  الفنان احمد الشامى بصحبة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد فهمي. 

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يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.

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