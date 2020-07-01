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فن

من العام 2005.. أحمد الشامي ينشر صورة تجمعه بصديقه نادر حمدي.. شاهد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:18 ص
صدى البلد
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اسماء الحسينى
نشر الفنان أحمد شامى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة له بصحبة صديقه الفنان نادر حمدى.

وكتب أحمد الشامى له على الصوره معلقًا: "مع إنى مَش طريقك اليومين دول بس صورة حلوة ..كواليس كليب تحلفني أصدق 2005 كنت فين أيام الكليب لما نزل .

يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.

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