حملات لمنع إليسا من دخول المغرب

تواجه الفنانة اللبنانية اليسا ازمة كبيرة مع الشعب المغربي، رغم اعتذارها عن تغريدة منحتها علامة لايك اعجاب حملت اساءة لدولة المغرب رغم اعتذار النجمة اللبنانية.





ودشن الجمهور المغربي حملة ضد اليسا يطالب بمنعها من دخول المغرب لاسيما انها من النجمات التي تمتلك شعبية كبيرة في المغرب وحققت رقم قياسي بحضور حفلها في الموازين اكثر من ١٠٠ ألف شخص.





يذكر أن طرحت إليسا، مؤخرًا أغنية بعنوان "قهوة الماضي" وقد حققت نجاح كبير جدًا فور طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأعنية :" بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك .. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك .. بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل .. إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك .. حبيبي".

بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا .. في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى .. قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا .. يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك .. وانطرت وحدي الموعد المنســـــي .. وحدي ومعي ذكرى هوى أمســــي .. ومرقو إيديي بوّسو الكرســـــــــي .. الـ كانت عا بعدك بالدني حبســــــي".







