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فن

بصحبة نجله ..شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس عبر إنستجرام

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:34 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك الفنان أحمد فلوكس، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر النجم أحمد فلوكس بصحبة نجله سيف.

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلًا:"بحبك".


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يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.


وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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