قهوة الماضي لـ إليسا تقترب من المليون الرابع

وكانت إليسا عبّرت عن تحمسها لطرح الأغنية من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، وقالت :"قهوة الماضي من أقرب الأغاني لقلبي بالفترة الأخيرة، ورح تصدر على العيد إن شاء الله. كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وأول أغنية لبنانية بتسمعوها من الألبوم الجديد".





أبرز أعمال إليسا





يذكر أن طرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت ملايين المشاهدات عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".