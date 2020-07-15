كم أشتاق لحضنك.. أحمد فلوكس يتذكر والدته بكلمات مؤثرة.. شاهد

وعلق أحمد فلوكس على الصورة "كم اشتاق إليكِ ... كم اشتاق لحضنك ... كم اشتاق ... أراك قريبا".

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.





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وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.



