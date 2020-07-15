AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كم أشتاق لحضنك.. أحمد فلوكس يتذكر والدته بكلمات مؤثرة.. شاهد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:35 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشر الفنان احمد فلوكس ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " صورة لوالدته . 

وعلق أحمد فلوكس على الصورة "كم اشتاق إليكِ ... كم اشتاق لحضنك ... كم اشتاق ... أراك قريبا".

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

اقرأ أيضا :

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

من المنيا وأفتخر.. أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة بالزي الصعيدي

بتمارين قاسية .. شاهد أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية في الجيم

صورة نادرة لـ عادل إمام مع أحمد فلوكس في مرحلة الطفولة

شاهد.. أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية عبر إنستجرام أمام المرآة

بعد ساعات من نشره فيديو داخل سيارته.. أحمد فلوكس يتعرض لحادث سير

ترشيحاتنا

بسبب طلب غريب من والدته.. عريس يتأخر على حفل الزفاف ساعة

من إجازتها الصيفية .. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور .. شاهد

هل يتعافى أغلب المصابين بفيروس كورونا منه؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

سيناتور روسي: الجيش المصري قادر على استعادة الدولة في ليبيا

حكم تناول الأكل بالشوكة والسكينة.. علي جمعة يجيب

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقتل الفيروسات ويمنع السرطان .. طبيب يكشف فوائد الثوم الخارقة

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد