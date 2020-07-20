أسعار العملات الأجنبية اليوم

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية فى مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 20 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيها للشراء و 16.02 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيها للشراء و 16.02 جنيها للبيع.
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وسجل سعر اليورو 18.11 جنيها للشراء و18.31 جنيها للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 19.91 جنيها للشراء و 20.14 جنيها للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 16.82 جنيها للشراء، و 17.07 جنيها للبيع .
وسجلت كورنا سويدية عند 1.75 جنيها للشراء بارتفاع قرش واحد و1.77 جنيها للبيع.
العملات الآسيوية
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.82 جنيها للشراء و 14.97 جنيها للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيها للشراء و2.29 جنيها للبيع.