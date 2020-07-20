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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:00 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية فى مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 20 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيها للشراء و 16.02 جنيها للبيع. 

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وسجل سعر اليورو 18.11 جنيها للشراء و18.31 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 19.91 جنيها للشراء و 20.14 جنيها للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 16.82 جنيها للشراء، و 17.07 جنيها للبيع .

وسجلت كورنا سويدية عند 1.75 جنيها للشراء بارتفاع قرش واحد و1.77 جنيها للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.82 جنيها للشراء و 14.97 جنيها للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيها للشراء و2.29 جنيها للبيع.
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