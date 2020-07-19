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اقتصاد

استقرار الدولار في البنوك لليوم الثالث على التوالي

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:02 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
شهدت اسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مستهل اليوم الأحد ، استقرارا لدي البنوك منذ الخميس الماضي.

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

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بلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.89 جنيه للشراء  15.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار ببنك الاسكندرية نحو 15.9 جنيه للشراء و 16 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " البركة، العربي الافريقي الدولي" نحو 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك " الأهلي، مصر، الأهلي الكويتي،  المصرف المتحد، بلوم، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الاسلامي، التعمير والاسكان، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، الكويت الوطني، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، عودة، ، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية" نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
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