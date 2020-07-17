ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية خلال تعاملات آخر الأسبوع

ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية الرئيسية فى مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 17 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
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وسجل سعر اليورو 18.11 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 19.93 جنيه للشراء و 20.18 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.81 جنيه للشراء، و16.97 جنيه للبيع.
وسجلت كورنا سويدية عند 1.74 جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.85 جنيه للشراء و 14.99 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.