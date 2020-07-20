قبل عيد الأضحى.. إزاي تشتري أضحية سليمة لا تعاني من مرض وبها لحم كثير.. تفاصيل

كشف إيهاب فاروق مدير عام التوعية والإرشاد بقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، طريقة اختيار الأضحية السليمة في عيد الاضحى إيهابمديروالإرشاد





وقال إيهاب فاروق في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة "، :" يجب التأكد من عدم تواجد جرب على أنف الحيوان وتكون العيون لامعة ولا توجد افرازات بها".





وأضاف:" من الاسنان نتعرف على عمر الأضحية، ويجب ان تكون الفروة متماسكة ويكون لون الفروة وردي، ولا نشتري الذبيحة التي تسعل كثيرا".





وتابع:" يجب أن تكون مقدمة الذبيحة واسعة، وبها لحم كثير، ولا يجب ان تكون سلسلة الظهر ظاهرة ".





وأكمل:" يتم مسك اخر ضلعين في الذبيحة للتاكد من تواجد لحم كثير في الذبيحة، ويجب ألا توجد اكياس دهنية اسفل ابط الذبيحة".



