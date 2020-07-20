AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قبل عيد الأضحى.. إزاي تشتري أضحية سليمة لا تعاني من مرض وبها لحم كثير.. تفاصيل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:25 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
كشف  إيهاب فاروق مدير عام التوعية والإرشاد بقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، طريقة اختيار الأضحية السليمة في عيد الاضحى.

وقال إيهاب فاروق  في  حواره  مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة "، :" يجب التأكد من عدم تواجد جرب على أنف الحيوان وتكون العيون لامعة ولا توجد افرازات بها".

وأضاف:" من الاسنان نتعرف على عمر الأضحية، ويجب ان تكون الفروة متماسكة ويكون لون الفروة  وردي، ولا نشتري الذبيحة التي تسعل كثيرا".

وتابع:"  يجب أن تكون مقدمة الذبيحة واسعة، وبها لحم كثير، ولا يجب ان تكون  سلسلة الظهر  ظاهرة ".

وأكمل:" يتم مسك اخر ضلعين في الذبيحة للتاكد من تواجد لحم كثير في الذبيحة، ويجب ألا  توجد اكياس دهنية اسفل ابط الذبيحة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الاشتراك في الأضحية ونصيب كل مشترك في الذبيحة

حكمة مشروعية الأضحية وحكمها وأفضل وقت لأدائها

الإفتاء توضح وضع الأضحية في ظل أزمة كورونا.. فيديو

نصائح قبل شراء الأضحية.. واحذر هذه العلامات

هل يجوز الجمع بين الأضحية والنذر في ذبيحة واحدة .. دار الإفتاء تجيب

شروط الأضحية وعمرها .. اعرف سن ذبح الخروف

ترشيحاتنا

بعد تعديل نظام دوري أبطال أفريقيا.. مصطفى يونس: الرياضة بقت فلوس

البرلمان يقر خصم 1% من مرتبات العاملين و 0.5% من المعاشات بسبب كورونا

خلال اتصال هاتفي..السيسي لـ ترامب :مصر تسعي لـ استعادة توازن الدولة الليبية والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية

ريم مصطفى تبهر متابعيها بصورة جديدة على انستجرام.. شاهد

وصلوا الكهربا في صوابع رجلها.. حكاية ربة منزل في الجيزة: أبوها وأخوها ضربوها حتى الموت

بلاغ رسمي من شوبير للنائب العام ضد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتون تطرح تخفيضا جديدا على سيارتها proton saga.. صور

في 5 حالات .. متى يجب استئصال المرارة؟

لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يبدأ معسكره في الإسكندرية